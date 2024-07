Frontalzusammenstoß mit Rettungswagen/ 4 leichtverletzte Personen

Olk/ L 42 „Olker Berg“ (ots) – Am Mittwoch, 03.07.24, 15:00 Uhr, kam es auf der L 42 von Olk in Richtung Ralingen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem PKW und einem Rettungswagen.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 38 jährige PKW- Fahrerin die L 42 von Olk in Richtung Ralingen bergab. Im Bereich einer Rechtskurve geriet die PKW- Fahrerin auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal mit einem Rettungswagen zusammen, der die Strecke bergauf mit einem Patienten mit Blaulicht befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Rettungswagen gegen die Leitplanke gedrückt. Die Besatzung des Rettungswagen sowie Fahrerin und Beifahrer des PKW wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die L 42 wurde aufgrund von Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. 2 Stunden gesperrt.

Im Einsatz waren:

Freiwillige Feuerwehr Welschbillig, Olk und Newel

2 Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Trier

1 Rettungswagen der Rettungswache Welschbillig

1 Rettungshubschrauber aus Luxemburg

2 Streifen der Polizeiinspektion Trier



