Frau wirkt gewaltsam auf Hund ein

Die Frau konnte durch eine Streife im Bereich der Innenstadt angetroffen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Sie konnte letztlich durch die Beamten unter Kontrolle gebracht und an den Rettungsdienst übergeben werden. Der mitgeführte Hund wurde an ein Tierheim übergeben.



