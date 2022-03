Frau von Unbekanntem attackiert: Polizei sucht Zeugen

Die Frau war am Mittwoch, 09. März, gegen 17.00 Uhr zu Fuß in der Heiligkreuzer Reckingstraße unterwegs, als sie von einem ihr unbekannten Mann von hinten attackiert worden war. Der Mann wird beschrieben als ca. 25-35 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß mit schlanker Figur, kurzen schwarzen Haaren und einem südländischen Aussehen. Auffallend soll zudem die ungepflegte Gesamterscheinung gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 entgegen.



