Fortgesetzter Vandalismus an einem Pkw

Seit dem 25.11.2021 bis zum 09.12.2021 wurde in Konz, Bereich Graf-Metternich-Straße/Sudetenstraße ein dort abgestellter silberner Mercedes Kombi mehrmals mittels nicht abwaschbaren Farbstiften bemalt und beschädigt.

Ferner wurde das

Fahrzeug mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.

Hierdurch entstand insgesamt erheblicher Sachschaden an dem Fahrzeug.

Tatzeiten dürften jeweils die Abend- bzw. Nachtstunden gewesen sein.

