Fortgesetzte Schwerpunktkontrollen der Polizei Trier im Stadtgebiet

Dabei lag der Fokus auf Orten wie dem Palastgarten, dem Nells Park, des Treviris-Quartiers sowie der Fußgängerzone.



In der Gesamtschau waren 42 Personen einer Kontrolle unterzogen worden, wobei 13 Personen im Anschluss ein Platzverweis erteilt wurde.

Durchsuchungen und Überprüfungen der mitgeführten Gegenstände führte letztlich zum Auffinden der Sicherstellung von rezeptpflichtigen Betäubungsmitteln, Mobiltelefonen, einem Cuttermesser und einem vierstelligen Bargeldbetrag, bei dem es sich mutmaßlich um Dealergeld handelte.

Entsprechende Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Arzneimitteln sind eingeleitet worden.



Gleichgelagerte Schwerpunktkontrollen werden seit längerer Zeit in Zusammenarbeit zwischen Schutz- und Kriminalpolizei durchgeführt und auch zukünftig an festgestellten Brennpunkten stattfinden.



