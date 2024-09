Folgenschwerer Verkehrsunfall auf der L150

Am Morgen des 11. September 2024 wurde der Polizei um 09:03 Uhr ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen auf der Kreuzung der L150 / K76 in der Gemarkung Talling gemeldet.

Nach ersten Ermittlungen, befuhr die 67-jährige Unfallverursacherin die K76 aus Richtung Heidenburg kommend und wollte nach links auf die L150 einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Transporter. Der Fahrer des Transporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit der Fahrerseite der Verursacherin. Die Fahrerin sowie die Beifahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des Transporters wurde leicht, seine Beifahrerin wurde schwerverletzt und ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die L150 wurde für einen Zeitraum von ca. drei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion angeordnet. Im Einsatz waren die FFW Thalfang und Breit sowie die Straßenmeisterei Thalfang, zwei Notärzte, vier RTW-Besatzungen und die Polizeiinspektion Morbach.



