flüchtender Motorradfahrer in IO-Weierbach, Verkehrsgefährdung, Zeuge gesucht

Hierbei kam es am Kreisverkehr an der Aral- Tankstelle in IO-Weierbach vermutlich zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Kradfahrer missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens, fuhr in entgegengesetzter Richtung in den Kreisverkehr ein und verließ diesen in Fahrtrichtung B41/Kirn. Ein PKW, welcher aus Richtung B41 in den Kreisverkehr einfahren wollte, konnte einen Zusammenstoß wohl nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Der flüchtende Motorradfahrer konnte schließlich in Kirn gestoppt werden. Grund für sein Verhalten dürfte die Tatsache sein, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besaß, das Motorrad nicht zugelassen und einem nicht dafür ausgegeben Kennzeichen versehen war sowie dem Umstand, dass bei einer Durchsuchung eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden konnte. Da auch eine aktuelle Beeinflussung von Drogen angenommen werden musste, folgte die Entnahme einer Blutprobe.

Aufgrund der zahlreich begangenen Delikte wird sich der Mann nun strafrechtlich verantworten müssen.

Der Fahrer des o.g. gefährdeten PKW wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein (Tel.: 06781/561-0) zu melden.



