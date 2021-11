Flucht nach Zusammenstoß mit Seitenspiegel

Beim Vorbeifahren an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto, hielt der Fahrzeugführer nicht genügend Seitenabstand ein, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der Seitenspiegel des geparkten schwarzen PKW nicht unerheblich beschädigt. Der dreiste Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet nun um Zeugenhinweise. Hinweise können telefonisch, als auch per E-Mail entgegengenommen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein.presse@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell