Flucht nach Verkehrsunfall auf der K21

Zwei Fahrzeuge, ein weißer VW Golf und ein dunkler PKW, touchierten sich hierbei gegenseitig an den linken Außenspiegeln. Eines der Fahrzeuge hielt in einem langgezogenen Kurvenbereich das geltende Rechtsfahrgebot nicht ordentlich ein. Der/die Unfallverursacher/in in einem dunklen PKW dessen Marke noch unbekannt ist, entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort. Das Unfallgeschehen dürfte von Zeugen wahrgenommen worden sein. Vor und hinter dem flüchtigen dunklen Auto befanden sich zwei weitere Verkehrsteilnehmer in Fahrtrichtung Herborn.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet um Zeugenhinweise, insbesondere seitens der zum Unfallzeitpunkt vor Ort befindlichen Verkehrsteilnehmer. Hinweise werden auch telefonisch unter der 06781-5610 entgegengenommen.



