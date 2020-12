Archivierter Artikel vom 02.09.2020, 20:30 Uhr

Fischwilderei in Kell am See

Kell am See (ots). Im Zeitraum zwischen dem 22.08.2020 und dem 01.09.2020 wurde in einer Weiheranlage außerhalb des Ortes Kell am See unberechtigt geangelt und eine größere Anzahl von Lachsforellen entwendet.