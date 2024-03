Morbach-Hunolstein

Feuerwerkskörper in Briefkasten gezündet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am Abend des 13.03.2024 deponierte ein unbekannter Täter gegen 22:50 Uhr einen Feuerwerkskörper, ein sogenannter „Kubaner“, in dem Briefkasten eines Wohnanwesens in Morbach-Hunolstein.