Feuerwehreinsatz zum Fahrraddiebstahl ausgenutzt

Am 26.08.2021 im Zeitraum von 04:20- 06:00 Uhr kam es in Baumholder, auf dem Parkplatz der alten Post, zu einem Fahrraddiebstahl.



Das Fahrrad selbst war an der dortigen Treppe ohne Sicherung abgestellt, da sich der Eigentümer in einem Einsatz mit der Feuerwehr befand.

Das Fahrrad ist von der Marke KHS und hat einen schwarz/silbernen Rahmen.

Zudem hatte es einen angebauten Flaschenhalter, einen elektronischen Tacho, eine Frontlampe, eine Klingel und eine Vorrichtung für eine Actionkamera.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Baumholder unter der 06783-9910 entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Baumholder



Sankt-Hubertus-Straße 1

55774 Baumholder

Telefon: 06783-991-0

Telefax: 06783-991-50

pibaumholder@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pibaumholder



