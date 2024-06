Feuerwehreinsatz Wagnersweg/Birkenfeld

Am Freitag, 21.06.2024 kam es gegen 13:00Uhr zu einem Feuerwehreinsatz im Wagnersweg/Birkenfeld.

In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einer Verpuffung in der Heizung, weshalb es zu einer zunächst unklaren Rauchentwicklung kam.

Es entstand kein Personen/-Gebäudeschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Birkenfeld und die Polizei Birkenfeld.



