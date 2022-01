Feuer in der Schultoilette der BBS – 250 Schüler vorsorglich evakuiert

Heute Morgen um 8.07 löste die Brandmeldeanlage an der Berufsbildenden Schule (BBS) Saarburg, Boorwiese 1, aus.





In Brand geraten war ein Putzmittelwagen, der im Bereich der Schultoilette abgestellt war. Ein Zeuge, der den Brand als erster entdeckte, konnte diesen noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher löschen. Dabei zog er sich leichte Rauchvergiftung zu, er wurde zunächst durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht und anschließend vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.



Aufgrund der Alarmauslösung wurden die ca. 250 im Schulbetrieb befindlichen Schülerinnen und Schüler vorsorglich auf den angrenzenden Sportplatz evakuiert. Nicht betroffen ist die angrenzende Realschule Plus.



Zwischenzeitlich ist der betroffene Bereich des Schulgebäudes wieder frei gegeben, der Schulbetrieb wiederaufgenommen.



Die Polizei Saarburg hat die Brandermittlungen vor Ort übernommen, die Brandursache ist noch ungeklärt.



