Festnahme von flüchtendem Kfz-Dieb in Waldgebiet bei Reichenbach

Am gestrigen Donnerstag, 07.03.2024 gegen 14:40 Uhr konnte noch im saarländischen Zuständigkeitsgebiet von saarländischen Polizeibeamten ein gestohlener Kastenwagen festgestellt und bis kurz vor die Ortslage von Baumholder verfolgt werden.

Der 40-jährige deutsche Täter verließ in Höhe der Gemarkung Reichenbach das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß in angrenzendes Waldgebiet. Dort konnte er mit Unterstützung von Polizeikräften der Kriminalpolizei, Hundestaffel und Hubschrauberstaffel sowie von angrenzenden Dienststellen und hiesiger Polizeiinspektion Baumholder gegen 17.00 Uhr widerstandslos festgenommen und den Kollegen der saarländischen Polizei übergeben werden.



