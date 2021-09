Festnahme nach Messer-Attacke im Stadtgebiet, Polizei sucht weitere Zeugen

Am frühen Samstagmorgen, 11. September 2021, gegen 01.00 Uhr befand sich nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Gruppe von drei Personen, bestehend aus einer Frau und zwei Männern, im Bereich der Taxistände in der Stresemannstraße, als sie von einem ihnen unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurden.

Da man sich nicht unbedingt auf dieses Gespräch einlassen wollte, wandte man sich von dem Mann ab, dessen Stimmung sich daraufhin in Aggression umgewandelt habe. Es sei dann zu einem Handgemenge zwischen dem Mann und einem Mann aus der Gruppe gekommen, in dessen Verlauf der Aggressor unvermittelt ein Springmesser gezogen und dieses seinem Gegenüber tief in den Oberarm gestochen haben soll.

Auf der anschließenden Flucht des Täters wurde er von der Freundin des Opfers verfolgt und dabei gefilmt. Offenbar um dies zu verhindern, änderte der Mann spontan seine Fluchtrichtung und lief nach Aussage der Zeugin schnell mit dem Messer in der Hand auf diese zu. Zu einer konkreten Attacke kam es hier jedoch nicht, weil der Mann kurz vor der Frau abdrehte und sich abermals in Richtung Brückenstraße entfernte.

Geistesgegenwärtig hielt die Frau weiterhin Blickkontakt zum Angreifer und alarmierte die Polizei, die den 30jährigen Tatverdächtigen dann schnell im Kreuzungsbereich Lorenz-Kellner-Straße / Karl-Marx-Straße stellen und festnehmen konnte. Das Tatmittel, ein Springmesser, wurde sichergestellt, dem augenscheinlich alkoholisierten Mann eine Blutprobe entnommen und er anschließend in Gewahrsam genommen. Er wird sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten müssen.

Die Polizeiinspektion Trier bittet weitere Zeugen des geschilderten Geschehens, sich mit der Wache unter 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell