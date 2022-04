Trier

Festnahme nach Diebstahl aus Pkw

Am Dienstag, 26.04.2022, beobachtete gegen 10.40 Uhr, ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wisportstraße in Trier-Heiligkreuz eine Person, welche versuchte aus einem dort geparkten Pkw eine Geldbörse zu entwenden.