Festnahme eines Autodiebs in Kempfeld

Zu einer guten Zusammenarbeit zwischen den Polizeiinspektionen Idar-Oberstein und Bad Kreuznach kam es in der Nacht vom 07.07. und dem 08.07.2021. Durch die Kollegen dort wurde gemeldet, dass aktuell ein roter VW Polo entwendet wurde.

Es ergaben sich Hinweise, dass der PKW in den Bereich Idar-Oberstein verbracht wurde.

Tatsächlich konnte der Kleinwagen durch eine Streife in Kempfeld gesichtet und der Fahrer dingfest gemacht werden. Hierbei fiel zudem auf, dass der betrunkene und unter Betäubungsmitteleinfluss stehende Täter zudem auch keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der polizeilich bereits mehrfach auffällig gewordene junge Mann wird sich nun wegen zahlreicher Straftaten verantworten müssen.



