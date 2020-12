Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 21:51 Uhr

In der Tessenowstraße in Trier-Heiligkreuz kam es am heutigen Donnerstagabend gegen 19:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem insgesamt fünf PKW, teilweise erheblich, beschädigt wurden.

Ausgangssachverhalt des Unfalls war ein Abschleppvorgang mit zwei beteiligten PKW, welcher nach bisherigem Kenntnisstand nicht sachgemäß durchgeführt wurde. In Folge dessen kollidierte der abgeschleppte PKW mit insgesamt vier am Straßenrand geparkten PKW. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Zwei der involvierten PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Da die Angaben der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang divergieren, bittet die Polizeiinspektion Trier, etwaige Unfallzeugen sich unter der 0651/9779-3200 zu melden.



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

