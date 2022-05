Farbschmierereien im öffentlichen Raum

Im Zeitraum von Donnerstag, 28.04.2022 gegen 13:00 Uhr bis Sonntag, 01.05.2022 gegen 09:00 Uhr kam es im Weinbergbereich, an dem neu eingerichteten Aussichtspunkt und der dort eingerichteten Sitzgruppe, zu einer Sachbeschädigung.

Durch die Täter wurde mit schwarzer und pinker Farbe sowohl die Sitzgruppe als auch eine etwas entfernt stehende mobile Toilette beschmiert.

Ein Entfernen der Farbe gelang nicht, die Schadenssumme ist bislang nicht bekannt.



Am frühen Abend des Samstags, 30.04.2022 sollen zwei männliche Jugendliche, zwischen 10 und 12 Jahren, mit einer Spraydose gesehen worden sein, die als Tatverdächtige in Frage kommen könnten.



Sachdienliche Zeugenhinweise zu dem Vorfall oder den möglichen Tätern erbittet die Polizeiinspektion Schweich unter der 06502 – 9157 0.



Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Telefon 06502 9157-0

Telefax 06502 9157-50

pischweich@polizei.rlp.de

