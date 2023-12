Trier-Nord. Am 08.12.2023 gegen 16:00 Uhr wurde durch die Polizeiinspektion Trier ein falscher Spendensammler in Trier-Nord gestellt.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Der Mann nutzte in betrügerischer Absicht eine Spendenliste, auf der eine vermeintliche Behinderung seinerseits vorgetäuscht wurde, um so Bargeld zu erlangen. Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier unter 0651 9779 5210 zu melden.



Polizeipräsidium Trier

Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier

Telefon: 0651/9779-5210

Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de





