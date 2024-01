Falscher Polizeibeamter – Zeugen gesucht! Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Symbolbild. Zeugen gesucht! Foto: Polizeidirektion Trier

Darunter wurden 12 Strafanzeigen erfasst, 17 Verkehrsunfälle, teils mit Flucht aufgenommen und 42 Vorgänge ohne strafrechtliche Handlung aufgenommen.



Die Polizei sucht einen Mann, mittleren Alters, der sich am Freitagabend, den 19. Januar 2024, im Bereich des Bahnhofs Idar-Oberstein als Polizeibeamter ausgab. Der falsche „Polizist“ gab an den 18-Jährigen Geschädigten nach Drogen durchsuchen zu müssen. Der 18-Jährige ließ die Maßnahme zu. Anschließend entfernte sich der falsche „Polizist“ von der Örtlichkeit. Ein Schaden entstand hierdurch glücklicherweise nicht. Die unbekannte männliche Person im mittleren Alter trug dunkle Kleidung und dunkle Haare. Zeugen, denen ähnliche Situationen bekannt sind oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können werden gebeten sich unter der 06781-561-0 mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



