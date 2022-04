Falsche Polizeibeamte

In allen bislang bekannt gewordenen Fällen, gaben die Mitteiler an, von Personen, welche sich als ihre Kinder ausgaben, angerufen worden zu sein. Angeblich hätte man einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Oftmals wurde das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten weitergeleitet, welcher Fragen bzgl. des Barvermögens stellte und die Leistung einer Kaution forderte.

In vorliegender Sache bittet die Polizei nochmals darum, keine Angaben zu finanziellen Verhältnissen am Telefon zu machen. Stellen sie ggf. Fragen, deren Antworten nur sie wissen können und informieren sie ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.



