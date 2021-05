Fahrzeugführer startet waghalsiges Überholmanöver und gefährdet Gegenverkehr

Zerf/Trier B 268 (ots) – Am 22.05.2021 gegen 16:45 Uhr befuhr ein weißer Transporter mit auswärtigem Kennzeichen die B268 aus Richtung Zerf in Fahrtrichtung Trier.

In Höhe der Gemarkung Vierherrenborn kam es zu einem Überholmanöver in einer auf einer Kuppe gelegenen Rechtskurve. Dabei gefährdete der weiße Transporter ein entgegenkommendes Fahrzeug. Das überholte Fahrzeug musste seine Geschwindigkeit stark verringern, um eine Kollision des weißen Transporters mit dem entgegenkommend Fahrzeug zu verhindern. Der Fahrzeugführer wurde durch die Polizei Trier ermittelt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise bezüglich dieses oder ähnlich gelagerten Sachverhalten auf dieser Strecke zu o.a. Zeitpunkt.



