Fahrzeugführer mit stark beschädigten Fahrzeug kontrolliert; Unfallort nicht bekannt

Der Fahrzeugführer reagierte zunächst nicht auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens, konnte aber dann gestoppt werden. Er stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und vermutlich Drogen.

Ihm wurde anschließend auf der PI Trier eine Blutprobe entnommen, sein Fahrzeug sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Da der Fahrzeugführer aus Verärgerung über die Sicherstellung seines Fahrzeuges androhte, weitere Straftaten zu begehen, wurde er zur Verhinderung seiner Ankündigungen bis zur Ausnüchterung ins Gewahrsam der PI Trier eingeliefert.



Die Polizei sucht Unfallstellen im Stadtgebiet in der Nacht vom 20.08.21 bis 21.08.21/00:03 Uhr, an denen das Fahrzeug beteiligt war oder Zeugen, denen das Fahrzeug aufgefallen ist. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen

Mercedes CLA 200 mit luxemburgischen Kennzeichen/ Farbe: dunkelgrau



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion, Tel: 0651 9779 5210, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: Martin Schneider



Telefon: 0651 9779-5210

Pitrier.wache@polizei.rlp.de







www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell