Archivierter Artikel vom 08.08.2020, 12:01 Uhr

Trier

Fahrzeugführer fährt auf Parkplatz alkoholisiert „Slamlom“

In der Morgenstunden des 05.08.2020 erhielt die Polizei Idar-Oberstein einen Hinweis, dass auf dem in der Austraße in Idar-Oberstein befindlichen Parkplatz ein PKW Slalom um die Laternen fahren würde.