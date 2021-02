Idar-Oberstein

Fahrzeug in Tiefenstein beschädigt

In der Zeit von Mittwoch, den 24.02.2021, 20:00 Uhr, und Donnerstag, den 25.02.2021, 07:00 Uhr, ist es in Höhe der Tiefensteiner Straße 405 in 55743 Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung am Fahrzeug gekommen.