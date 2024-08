Fahrradfahrerin abgedrängt und geflüchtet

Am 2. August kam es zwischen 17:00 – 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Mühlenstraße im Stadtteil Nahbollenbach.

Hier befuhr eine 34-Jährige mit ihrem E-Bike die Mühlenstraße Richtung Mittelbollenbach als sich von hinten ein bislang unbekannter PKW-Fahrer näherte. Dieser überholte die Geschädigte so dicht, dass diese durch den Windsog ins Schlingern geriet und an der Bordsteinkante zu Fall kam. Hierdurch verletzte sie sich leicht. Auch ihr Fahrrad wurde beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die verletzte Fahrradfahrerin zu kümmern.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Mindestabstand beim Überholen von Fußgängern, Radfahrern und Führern von Elektrokleinstfahrzeugen innerhalb geschlossener Ortschaften mindestens 1,5 Meter beträgt.



Zeugen und Anwohner, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter Tel. 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.



