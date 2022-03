Hermeskeil

Fahrraddiebstahl in Hermeskeil

Zu einem dreisten Fahrraddiebstahl kam es am heutigen Samstag, 05.03.22, in der Zeit zwischen 18.20 und 18.30 Uhr in Hermeskeil vor der Firma REWE. Die Geschädigte stellte dort kurzzeitig das Fahrrad ab. Als sie etwa zehn Minuten später zurückkam, war das Fahrrad verschwunden.