Birkenfeld

Fahrraddiebstahl in Birkenfeld

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Entwendetes Mountainbike Foto: Polizeidirektion Trier

Am Donnerstag, den 29.08.2024 im Zeitraum von ca. 17:30 Uhr bis 20:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter ein schwarz/weißes Mountainbike der Marke „Cube“ mit roten Applikationen, welches im Bereich der Wasserschieder Straße in Birkenfeld in einem Hinterhof abgestellt war.