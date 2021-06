Fahrraddiebstahl am Amphitheater

Am Mittwoch, dem 02.06.21, zwischen 12:00 h und 17:30 h parkten die Geschädigten ihren dunklen Volvo mit „WN“ Kennzeichen auf dem Parkplatz des Amphitheaters in Trier.

In dieser Zeit wurde eines der drei auf dem Fahrradträger befestigten Fahrräder entwendet. Es handelte sich um ein Mountainbike der Marke GHOST mit weißem Rahmen. Der Sattel wurde zuvor aus ladungstechnischen Gründen abgebaut.

Zeugen, die den Diebstahl beobachten oder dieses Fahrrad im genannten Zeitraum im Bereich des Amphitheaters gesehen haben und Angaben zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Tier in Verbindung zu setzen.



