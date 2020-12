Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 16:01 Uhr

Idar-Oberstein

Fahrraddiebstahl

Am 16.10.20 wurde gegen 19:00 Uhr vor einem Discounter in der Otto-Decker-Straße in Idar-Oberstein ein silberfarbenes Fahrrad der Marke Fischer entwendet.