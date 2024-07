Fahrrad-Aktionstag an der Grundschule Hoppstädten-Weiersbach

Am 09.07.2024 fand auf dem Schulhof der Grundschule Hoppstädten-Weiersbach ein sogenannter Fahrrad-Aktionstag für die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassenstufen statt, welcher in Zusammenarbeit zwischen der Schule und der Polizei Birkenfeld organisiert und durchgeführt wurde.

Im Rahmen der Präventionsveranstaltung hatten die jungen Verkehrsteilnehmer, welche zuvor ihren Fahrradführerschein bestanden hatten (Klasse 4) bzw. zu Beginn des kommenden Schuljahres noch absolvieren werden (Klasse 3), die Gelegenheit, an insgesamt neun verschiedenen Stationen eines Fahrradparcours ihr fahrerisches Können unter Beweis zu stellen.



Die genauen Inhalte des Aktionstages, bei dem insbesondere die für den Straßenverkehr erforderlichen Eigenschaften Geschicklichkeit, Auffassungsgabe, Reaktionsvermögen sowie Förderung der motorischen Fähigkeiten „Koordination und Beweglichkeit“ im Mittelpunkt standen, wurden zuvor durch die Verkehrsobfrau der Grundschule Hoppstädten-Weiersbach, Frau Nicole Reidenbach, und den Verkehrssicherheitsberater der Polizei Birkenfeld, Herrn PHK Markus Bolle, abgestimmt. Natürlich sollte dabei auch der Spaßfaktor eine besondere Rolle einnehmen.



Die Radfahrübungen auf dem Schulhof beinhalteten dabei u.a. ein sogenanntes „Zielbremsen“, einen „Rechts-vor-Links“- sowie einen „Slalom“-Parcours und diverse Stationen, bei denen Gegenstände einhändig transportiert werden mussten.



Dadurch konnten insbesondere Kinder, welche sich zuvor nach eigenen Angaben noch unsicher fühlten, in ihrem Fahrverhalten gestärkt und auf ein selbständiges Fahrradfahren im öffentlichen Straßenverkehr vorbereitet werden.



Die Jugendverkehrsschule der Polizei Birkenfeld wird Veranstaltungen dieser Art auch im kommenden Schuljahr anbieten, um die jüngsten Verkehrsteilnehmer bestmöglich auf ihre eigenständige Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr vorzubereiten und dadurch möglichen Verkehrsunfällen mit Kinderbeteiligung entgegenzuwirken.



