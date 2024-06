Schweich

Fahrrad in Schweich entwendet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa

Am Samstag, 22.06.2024 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr wurde in einer Sachgasse in der Straße „Gewerbegeiebt am Bahnhof“ in Schweich ein Jugend-Mountainbike entwendet.