Fahrer entfernt sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit – Zeugen gesucht

Dabei kam ein dunkler AUDI mit Stufenheck in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr anschließend ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in die Parkstraße. Am Fahrzeug dürfte hoher Sachschaden entstanden sein.



Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der zuständigen Polizei in Trier in Verbindung zu setzen



