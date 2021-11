Fahrer eines Land Rover gefährdet durch wüste Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer

B 51 und Trier Stadtgebiet (ots) – Am 18.11.2021, 16:43 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Trier die Mitteilung über einen schwarzen Land Rover auf der B 51 kurz vor der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Trier, welcher in auffälliger Fahrweise über den rechten erhöhten Bordstein/ Grünstreifen überholen würde und Fahrzeuge durch wieder einscheren in den fließenden Verkehr behindert und gefährdet.