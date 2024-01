Fahrer eines Gefahrgut-Transporters verhindert größeres Unglück

Unfall K 82 Foto: Polizeidirektion Trier

Zur Vermeidung eines größeren Unglücks habe der Fahrzeugführer des LKWs den Gefahrgut-Transporter nach rechts in einen Berg gelenkt und hierdurch einen Alleinunfall verursacht. Somit wendete der beherzte LKW-Fahrer einen Absturz in den gegenüberliegenden Hang ab und es ergab sich lediglich Sachschaden am Gefahrgut- Transporter. Im Anschluss an die Unfallaufnahme durch die Polizei Schweich muss der LKW geborgen und abgeschleppt werden. Die Streudienste der Straßenmeisterei wurden umgehend informiert und befinden sich derzeit im Einsatz. Die Sperrung der K 82 zwischen Fell und Thomm wird noch einige Stunden andauern.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

Email: pischweich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pischweich



