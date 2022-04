Fahren ohne Fahrerlaubnis eines Rollerfahrers

Riol / Mehring / Pölich (ots) – Am Mittwoch, 13.04.2022 stellte ein Streifenteam der Wasserschutzpolizeistation Trier ein Zweirad in der Gemarkung Riol fest, dass mit scheinbar überhöhter Geschwindigkeit auf dem Moselleinpfad in Richtung Mehring geführt wurde.