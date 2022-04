Baumholder, Berschweilerstraße

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 12.04.2022 um 20:30 Uhr wurde in der Berschweilerstraße in Baumholder ein Fahrzeugführer festgestellt, der sein auf sich angemeldetes Fahrzeug im Straßenverkehr führte, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis zu sein.