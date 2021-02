Fahrbahninsel überfahren und geflüchtet

Im Anschluss an den Verkehrsunfall wird das Fahrzeug durch mehrere Personen zurück auf die Straße geschoben und das Verkehrsschild wieder versucht aufzurichten. Anschließend flüchtet der Fahrzeugführer mitsamt seinem unfallbeschädigten Fahrzeug von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren dreistelligen Eurobereich geschätzt. Der flüchtige Fahrer kann zeitnah ermittelt werden. Als der 23-jährige angetroffen wird, steht er unter Alkoholeinfluss, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wird. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein sucht Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder Angaben zu Personen machen können, die das betreffende Fahrzeug auf die Straße geschoben haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



