Trier

Fahndung nach flüchtigem PKW nach Verfolgungsfahrt in Trier-Süd

Am Morgen des 06.12.2020 gegen 03:00 Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Trier in der Saarstraße ein dunkler SUV (vermutlich Seat) festgestellt, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Leoplatz über die Kreuzung in Richtung Medardstraße fuhr.