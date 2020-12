Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 14:31 Uhr

Ein Unbekannter hat sich am vergangenen Sonntag, dem 18.10.2020, gegen 13.20 Uhr zwei Frauen im Bereich des Klosterwegs in schamverletzender Weise gezeigt.

Während des Spazierganges bemerkten die beiden Frauen die männliche Person, welche zu diesem Zeitpunkt die Hose heruntergelassen hatte und sein entblößtes Glied zeigte. Hiernach flüchtete die Person zu Fuß in Richtung Grünfläche bzw. Wald zwischen dem Klosterweg und der Industriestraße. Beschreibung: etwa 20-25 Jahre, sehr kräftige Statur, nicht sehr groß, kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken, blasse Haut. Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine schwarze, weite Jogging- oder Trainingshose und ein schwarzes Oberteil mit hellen Streifen.



Bereits im April diesen Jahres kam es zu einem gleichgelagerten Fall in der Ortslage Morbach. Anhand der Personenbeschreibung dürfte es sich um den gleichen Täter gehandelt haben.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalinspektion Idar-Oberstein, die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-93740

Email: pimorbach.wache@polizei.rlp.de



