E-Scooter am Schwimmbad Birkenfeld entwendet

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag wurde in der Zeit von ca. 13.30 Uhr bis 18 Uhr ein blauer E-Scooter der Marke „Logitech“ vom Zweiradparkplatz am Schwimmbad Birkenfeld entwendet.