Erneuter Traktorenkorso als Protest gegen die Agrarpolitik des Bundes

Trier / Schweich (ots) – Am frühen Freitagabend, 12.01.2024, startete erneut ein angemeldeter Korso von Traktoren an der B51 Höhe Aach-Hohensonne.

Der zunächst mit 30 Fahrzeugen angemeldete Aufzug wuchs während der Fahrt auf bis zu 70 Fahrzeuge an. Die Aufzugsstrecke führte über den westlichen Teil von Trier, die Konrad-Adenauer-Brücke, das Moselufer, Süd- und Ostallee bis zum Verteilerkreis Nord. Ab da bewegte sich der Traktorenkorso weiter über Trier-Ruwer, Kenn, Schweich, Trier-Ehrang und Trier-Biewer, zurück zum Ausgangsort an der B51.



Hervorzuheben ist das absolut kooperative und disziplinierte Verhalten aller Versammlungsteilnehmer. Trotz der erhöhten Anzahl von Traktoren konnten die Verkehrsbeeinträchtigungen und somit die Einschränkungen Dritter auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Die Polizei verzeichnet daher einen positiven und weitestgehend störungsfreien Verlauf.



