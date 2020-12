Archivierter Artikel vom 05.08.2020, 22:00 Uhr

Bollenbach (bei Rhaunen) (ots) – Am Mittwoch nachmittag wird gegen 15:50 Uhr ein größerer Flächenbrand auf einem Stoppelfeld im Bereich der Ortschaft Bollenbach gemeldet.

Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr kann das Feuer mit starken Kräften ablöschen. Bis dahin ist eine Fläche von schätzungsweise zwei Hektar abgebrannt, was einen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich verursacht haben dürfte. Die Brandursache dürfte auch hier nach aktuellem Ermittlungsstand auf Funkenbildung, die beim Aufeinandertreffen der rotierenden Schneidemesser auf im Acker liegende Steine entsteht, zurückzuführen sein.



