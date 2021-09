Morbach-Hundheim

Erneuter Diebstahl aus einem Hofladen mit Vertrauenskasse

Am 26.09.2021 kam es um 16:01 Uhr in der „Milchtankstelle“ am Reinhardshof in Morbach-Hundheim zum Diebstahl der Tageseinnahmen und einiger zum Verkauf angebotener Lebensmittel.