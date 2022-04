Idar-Oberstein

Erneute Sachbeschädigung an leerstehendem Geschäft

Am Samstag, 16.04.2022, zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in 55743 Idar-Oberstein zu einer Sachbeschädigung an der Schaufensterscheibe eines leerstehenden Ladens.