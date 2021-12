Erneute Sachbeschädigung an der Hochwaldhalle in Osburg

In den vergangenen Tagen, 26.11.2021 – 28.11.2021 kam es im Außenbereich der Hochwaldhalle erneut zu mehreren Sachbeschädigungen.



Insgesamt wurde vier im Boden eingelassene Leuchte aus ihrer Halterung gerissen.

Zudem wurde ein Verkehrszeichen aus der Bodeneinlassung gehebelt.

Bereits im Oktober diesen Jahres kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen an der

v. g. Halle.



Zeugenhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503/9151-0

pihermeskeil@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell