Konz

Erneute Farbschmierereien an Jugendtreff Konz Roscheid

Zum wiederholten Male wurden in der Woche vom Montag, 27.07.2020 bis zum 03.08.2020, die erst kürzlich zuvor erstellten Graffitiwände des Jugendtreffs am Roscheider Hof in Konz, von Unbekannten mit Farbe besprüht.