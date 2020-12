Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 11:31 Uhr

Für reichlich Unmut dürfte eine Komplettsperrung der Christophstraße am vergangenen Freitag um kurz nach 17 Uhr gesorgt haben.

In einem Haus war es nach einem Defekt an der Heizungsanlage zu einer Verpuffung mit starker Rauch- und Rußentwicklung gekommen. Um die Einsatzörtlichkeit für die Feuerwehr freizuhalten, musste die Christophstraße daher für den fließenden Verkehr für die Dauer von einer Stunde gesperrt und teils über die Rindertanzstraße umgeleitet werden. Dies führte im Berufsverkehr, gerade vor dem anstehenden Feiertag auch über den engeren Einsatzort hinaus zu erheblichen Rückstaus und Verzögerungen im Verkehr.



Die Bewohner des betroffenen Hauses hatten jedoch Glück, denn es wurde niemand verletzt.



